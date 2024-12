Rede D'Or lança o Aliança Star, conceito inédito na Bahia

Inauguração aconteceu nesta terça-feira, 26 - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

A Rede D'Or inaugurou, na noite desta terça-feira, 26, o Aliança Star, unidade do Hospital Aliança que traz o conceito premium, considerado inédito no mercado da Bahia.

A ideia é oferecer uma medicina avançada, de máxima complexidade, com uma equipe de médicos renomados e com alta especialização.

"Estamos muito felizes de trazer o Aliança Star aqui para a Bahia. Espero que possamos ter cada vez mais unidades Star no Brasil, porque o povo brasileiro espera por isso e merece", afirmou Rafael Vita, diretor regional da Rede D'Or na Bahia.

"Tivemos um prazer enorme de construir esse hospital, o Aliança Star, e estamos com um projeto de trazer pessoas que fizeram carreira nos Estados Unidos, para construir uma rede de cada vez mais qualidade para a cidade de Salvador", revelou Jorge Moll, presidente do Conselho Administrativo da Rede D'Or.

Leia mais

>>Hospital de alta tecnologia da Rede D’Or é inaugurado em Salvador

>> Rede D’or atua em hospitais amazônicos

>>Rede D'Or é uma das empresas mais sustentáveis do mundo

Presentes no evento de inauguração da nova unidade hospitalar, o prefeito Bruno Reis (União Brasil)e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) exaltaram o lançamento do empreendimento e garantiram todo o apoio necessário para o funcionamento do Aliança Star.

"Essa é uma noite histórica", disse Bruno Reis. "O Alianças Star vai quebrar paradigmas, investindo em inovação e qualidade, possibilitando que nossa cidade se consolide e lidere o Norte/Nordeste como prestadora de serviços de saúde", acrescentou o prefeito, agradecendo o investimento de R$ 3 bilhões em seis anos da Rede D'Or na Bahia.

"Minha presença aqui hoje tem três motivações. A primeira é agradecer a todo o conselho diretivo da Rede D'Or, por ter acreditado em Salvador e na Bahia, trazendo o Star, esse novo investimento, para cá", declarou o governador.

"A segunda motivação é o agradecimento pelos investimentos que já foram realizados aqui", apontou. "E o terceiro é ver a mão de obra que será contratada aqui, ver a cadeia de serviços que será fortalecida. Essa ampliação vai atrair e fixar profissionais de ponta para a Bahia", concluiu Jerônimo.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) aperta mão do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) | Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

A nova torre Star possui um espaço construído de 19.000m², dentro do complexo Aliança, que agora completa 47.000m², com um total de 398 leitos.

Só no novo empreendimento, foram investidos mais de R$ 330 milhões, com previsão de gerar mais de 3.500 empregos, quanto entrar em plena operação, com seus 146 leitos, sendo 45 de UTI.