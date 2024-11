Hospital de alta tecnologia da Rede D’Or é inaugurado em Salvador

Hospital Aliança Star Rede D’Or é inaugurado em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Salvador foi escolhida para receber mais uma unidade da Rede D’Or, que traz para a cidade um hospital de referência em medicina de alta complexidade e hospitalidade premium. A inauguração da nova torre, localizada no Hospital Aliança, na Avenida Juracy Magalhães Júnior, no Rio Vermelho, aconteceu na noite desta segunda-feira, 11, com a presença de representantes da Rede D’Or e autoridades locais.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Rafael Vita, diretor da Rede D’Or Regional Bahia, destacou que a nova unidade representa um marco para a saúde da Bahia. “Este é um equipamento que a Bahia nunca experienciou", afirmou o executivo, que destacou como diferencias da unidade um nível de serviço e hospitalidade de excelência, com tecnologias inovadoras para transformar o atendimento aos pacientes.

"A intenção da rede é estar um passo além, um passo a mais na medicina. Durante minha carreira vivenciei vários momentos na medicina do Brasil e da Bahia. E esse é um passo que a gente está dando em direção a um destino que a gente ainda não encontrou, mas com certeza é muito melhor do que o que a gente tem", afirmou o diretor.

Entre os principais diferenciais do Hospital Aliança Star Rede D’Or, destaca-se o uso de tecnologias de última geração, como o Robô Da Vinci XI, que possibilita cirurgias minimamente invasivas com máxima precisão, resultando em menos tempo de internação e uma recuperação mais rápida para os pacientes. O centro cirúrgico conta com sete salas, com áreas variando de 54m² a 100m², prontas para procedimentos de baixa a altíssima complexidade.

Alta tecnologia é destaque em hospital | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Além disso, a unidade dispõe de uma sala híbrida equipada com hemodinâmica e sistema de imagem integrado, permitindo diagnósticos rápidos e tratamentos mais eficazes. A inovação também se estende ao centro de diagnóstico e terapia, que conta com aparelhos modernos para exames de imagem, garantindo maior agilidade e precisão nos diagnósticos.

O Hospital Aliança Star Rede D’Or investiu fortemente em infraestrutura para garantir uma experiência de hospitalidade única. São 101 acomodações de luxo, com controle de luminosidade e temperatura, amplas janelas que oferecem uma vista da cidade, decoração sofisticada e enxoval exclusivo. Os quartos contam ainda com frigobar e serviço de concierge 24 horas, que se encarrega de atender às necessidades dos pacientes e seus acompanhantes com o mais alto padrão de qualidade.

A unidade também oferece um serviço de hotelaria 6 estrelas, com alta gastronomia sob o comando do Chef Rollan Villard, criando uma experiência gastronômica diferenciada para os pacientes e seus visitantes.

Benefícios para a população

Com a inauguração da nova torre, a capacidade total do Hospital Aliança passará de 180 leitos para 369 leitos, segundo informações de Rafael Vita. Inicialmente, serão abertos entre 40 e 50 leitos, com a previsão de expansão gradual de acordo com a demanda da população. A capacidade anual de internações passará de 10 mil para 23 mil, e o número de cirurgias anuais será duplicado, passando de seis mil para 12 mil.

Além do Hospital Aliança, a Rede D’Or é responsável pela gestão dos hospitais São Rafael, Aeroporto, Cardiopulomar e Centro de Hematologia e Oncologia da Bahia.

