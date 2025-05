Câmara de Salvador: líderes se reúnem na próxima segunda

Reunião de líderes da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Antonio Queirós | Câmara Municipal de Salvador

Primeiro secretário da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Claudio Tinoco (União Brasil) anunciou a convocação dos líderes da casa para uma reunião na próxima segunda-feira, 28, às 15h30. Anúncio foi feito durante sessão legislativa.

Na oportunidade, os edis vão discutir sobre os projetos de lei de autoria dos próprios vereadores, conforme contou Tinoco ao Portal A TARDE. O encontro tem o objetivo de chegar a um acordo para colocar em plenário a votação das propostas dos parlamentares.

A reunião foi convocada pelo presidente do Legislativo, Carlos Muniz (PSDB), que abriu a sessão ordinária desta tarde, e em seguida passou o bastão para o primeiro secretário. O horário do encontro, por sua vez, choca com a da sessão ordinária, que regimentalmente, acontece às 14h30.

Às segundas, a Câmara é palco da Tribuna Popular, isto é, um espaço para que os representantes de entidades apresentem suas opiniões, críticas sobre temas de interesse público, inerente à instituição.

Na última semana, no dia 14 de abril, estava programada a tribuna popular da Associação Abraço à Microcefalia e União dos Escoteiros do Brasil (UEB), como consta na ordem do dia, mas, não aconteceu devido a falta de quórum da sessão.