Sessão na Câmara de Salvador é suspensa pelo segundo dia seguido

Plenário do Centro de Cultura da Câmara após suspensão de sessão - Foto: Reprodução | YouTube TV Câmara

Por falta de quórum, a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS) foi suspensa na tarde desta terça-feira, 15, pouco mais de 10 minutos após a abertura feita pelo primeiro vice-presidente, vereador Maurício Trindade (PP).

Assim como na segunda, 14, o pedido para contagem de quórum foi solicitado pelo vereador Kiki Bispo (União Brasil). Já a conta foi feita pela primeira secretária, que na ocasião, foi representada pela vereadora Isabela Sousa (Cidadania).

No momento da contagem, apenas 12 vereadores estavam presentes no plenário do Centro de Cultura da Casa, onde acontecem as sessões, após o incêndio de parte do teto do Paço Municipal. Para abrir uma sessão, é necessário a presença de 14 edis.

Antes, a líder da bancada da oposição, Aladilce Souza (PCdoB), reclamou na tribuna sobre a ausência dos colegas no plenário devido a uma reunião da comissão temática, que se estendeu até o horário da sessão.

“Senhor presidente, me parece que no regimento desta Casa, que quando nós tivermos sessão ordinária, não deve estar acontecendo reunião de comissão. Eu deveria estar na reunião agora, mas tive que fazer uma opção. Acho que a gente tinha que resolver essa questão, se não, a gente tira o quórum do plenário”, disse a vereadora após ter a questão de ordem atendida pelo presidente.

A sessão chegou a ser suspensa por cinco minutos para recomposição do quórum, mas não prosperou.

Esta é a segunda vez, em uma semana, que os vereadores não discutem os temas de interesses da cidade. Na segunda, a sessão também não aconteceu pelo mesmo motivo.

O que dizem os vereadores

A vereadora Marta Rodrigues (PT) se queixou sobre a queda da sessão e considerou o ato como “falta de respeito”. Para a petista, o movimento feito pela bancada governista tem o intuito de evitar críticas ao prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“Hoje, mais uma vez, não deu quórum na sessão. Ontem, não teve, e hoje também. É falta de respeito porque é algo deliberado pela bancada do prefeito em estar retirando quórum para que nós da bancada de oposição não possamos exercer o nosso papel de fiscalizar e de fazer o debate sobre a cidade”, afirmou a edil à TV Câmara.