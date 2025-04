Câmara de Salvador contrata nova seguradora contra incêndio

Incêndio atingiu Paço Municipal no dia 24 de fevereiro - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) contratou a empresa Bvix Seguradora S/A para atuar no proteção contra danos causados por incêndios na Casa. O contrato com a seguradora foi publicado na edição do Diário Oficial do Legislativo soteropolitano da última segunda-feira, 14. A empresa receberá R$ 6.487,00 por mês para fazer o serviço.

O contrato com a nova seguradora acontece após o incêndio que atingiu o Paço Municipal em fevereiro. Na data em que o fogo destruiu uma área do teto próxima ao Salão Nobre da Casa, o seguro estava vencido há 12 dias. O contrato de um ano da Câmara com a Gente Seguradora havia terminado em 12 de fevereiro deste ano. O incêndio aconteceu no dia 24 daquele mês.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, cerca de um mês após a ocorrência, a Casa informou que o contrato anual referente ao seguro do Paço Municipal estava em processo de renovação no dia do incêndio.

Museu

Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), revelou os planos para o prédio histórico que abriga o Legislativo da capital baiana.

Em entrevista coletiva durante apresentação das últimas mudanças no secretariado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), em março, ele afirmou que planeja tornar o Paço Municipal no primeiro Museu Legislativo do Brasil.

“É um prédio histórico e a Câmara não pode funcionar hoje do jeito que funciona, pois vai trazer um problema maior. Nós vamos perder a Câmara, é algo que eu não quero deixar na história como o Carlos do Muniz fez isso, então pode ter certeza que iremos fazer um trabalho para recuperar e ali será o primeiro museu Legislativo do Brasil. Então iremos fazer um trabalho para que possamos pegar a primeira Câmara das capitais para que seja feito ali o Museu Legislativo para que todo povo de Salvador, todo povo que venha visitar Salvador tenha o conhecimento do trabalho que foi realizado na época de fundação até o momento. Então é o que nós esperamos fazer e tenho certeza que em um tempo mais rápido nós iremos fazer”, garantiu.