Carletto dá nova cara a Seagri e exonera ex-comandante da PM

Coronel Anselmo Brandão, ex-comandante da Polícia Militar da Bahia - Foto: Shirley Stolze /Ag A TARDE

O ex-comandante da Polícia Militar da Bahia, coronel Anselmo Brandão, foi exonerado do cargo de diretor de Desenvolvimento de Agroinvestimento, da Superintendência de Política do Agronegócio, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri).

A pasta está sob a batuta do presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, e a saída do militar da reserva acontece em meio a onda de exonerações na Seagri após Pablo Barrozo ter assumido a secretaria no início deste mês. Ele entrou no lugar do ex-deputado estadual, Wallison Tum.

Conforme consta na edição desta quarta-feira, 30, do Diário Oficial do Estado, Brandão será substituído por Renan da Silva Gonçalves. Carletto também emplacou seu ex-assessor Vivaldo Góis de Oliveira na chefia de gabinete da pasta.

PM na política

Anselmo Brandão chegou ao comando-geral da PM da Bahia em 2015. Ele deixou o cargo em 2021, quando o coronel Paulo Coutinho assumiu o seu lugar. Em 2022 o militar foi candidato a deputado federal pelo Avante, mas não obteve êxito nas urnas. Ele teve apenas apenas 10.683 e ficou na suplência.

Em fevereiro de 2023, o militar foi nomeado para a diretoria da Seagri pelo governador Jerônimo Rodrigues.