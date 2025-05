Jerônimo visita obras do novo TCA; veja fotos da reforma

Governador fez visita às obras do TCA ao lado de parlamentares que destinaram emendas para a reforma - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou, na manhã desta segunda-feira, 5, as obras do novo Teatro Castro Alves (TCA), no Centro de Salvador. Segundo o gestor estadual, o andamento da reforma chegou a 25%, o que deve permitir a reinauguração do espaço cultural até março de 2026.

A reforma tem um custo total estimado de R$ 260 milhões, sendo R$ 148 milhões da parte estrutural do TCA e outros R$ 112 milhões para equipamentos. Desse dinheiro, R$ 18 milhões foram aportados na obra através de emendas parlamentares, destinadas pela bancada da Bahia na Câmara dos Deputados e também por legisladores estaduais.

Em entrevista coletiva à imprensa nesta manhã, Jerônimo lembrou que a obra estava em seu programa de governo, durante a campanha eleitoral de 2022, e se trata de uma terceira parte de um processo de reformas pensadas para o Teatro Castro Alves nos últimos governos.

Obras estão 25% concluídas, segundo informações oficiais da Secult | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“Nós já havíamos feito, em duas etapas, a melhoria dessa estrutura. Foi a Sala do Coro, com Rui Costa e, com Wagner, fizemos a Concha Acústica. Ficou faltando essa parte central, que, claro, é a parte maior, a parte mais cara. E nós tivemos outro desafio: ter o zelo de não prejudicar o patrimônio tombado pelo Iphan, em 2014”, explicou Jerônimo.

“Nós sabemos da importância deste equipamento para a cultura mundial. São 1.554 assentos, mas nós já estamos readequando. Deverá ter uma redução pequena, para garantir a acessibilidade, com assentos, por exemplo, para cadeirantes ou com qualquer dificuldade de mobilidade. Teremos ainda espaços para pessoas obesas”, detalhou o governador.

Neste momento, o governo trabalha com a expectativa de realizar um evento de reinauguração no dia 1º de março de 2026, com um grande show, da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e com um artista ainda a ser contratado. Jerônimo ainda pediu ao secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, que, no lançamento, também haja lugar para os operários que trabalharam na obra e suas famílias.



“Já encomendei ao secretário Bruno um programa de abertura potente. Claro que a nossa orquestra do maestro Carlos [Prazeres, da OSBA] vai estar participando da abertura, na Sala Principal também. E já quero deixar garantido com Bruno também a presença de um espetáculo para os operários, como sempre fazemos”, contou o petista.

Jerônimo posou para fotos junto a operários da reforma do TCA | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Visitas Educativas

Outro pedido de Jerônimo foi o lançamento do programa Visitas Educativas, possibilitando que a população baiana e também turistas possam acompanhar o andamento das obras. Essas visitas, porém, serão limitadas e sempre em um grupo de, no máximo, 10 pessoas, visando não atrapalhar o trabalho dos operários.

As visitas ocorrerão sempre às sextas-feiras, com duração de 90 minutos, a partir do dia 16 de maio. Os interessados poderão retirar os ingressos gratuitamente através da plataforma virtual Sympla, com pelo menos dois dias de antecedência.

“Nós não atrasaremos a obra por causa da visita, mas que a gente possa botar uma quantidade de pessoas, que possam vir e ver. Curiosos, interessados na parte de engenharia, na parte de cultura. E, depois dele inaugurado, essa visitação continuará. As pessoas precisam entender, conhecer o que existe aqui dentro. Isso é uma cidade, uma cidade da indústria da cultura, da economia criativa”, concluiu Jerônimo.