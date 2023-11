Bancada baiana no Congresso destinará emendas para reforma do TCA | A TARDE

A reforma do Teatro Castro Alves (TCA) ganhou um novo aporte nesta quarta-feira, 29. Isso porque, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) anunciou que a bancada baiana do Congresso Nacional, a qual ela comanda, destinará emendas parlamentares para as obras de requalificação e modernização do equipamento cultural. A parlamentar ainda ressaltou a importância do prédio para o Estado.

“A bancada baiana decidiu a incorporação, entre suas emendas de bancada, a reforma e reconstrução do nosso Teatro Castro Alves, que é um prédio de extrema importância como equipamento cultural no estado”, disse a socialista.

O anúncio surge após o governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reunir com todos os deputados federais baianos para tratar sobre recursos para o equipamento e para a Segurança Pública. Em Brasília, o chefe do Executivo estadual ainda fez acenos para a oposição e os convidou para uma confraternização no Palácio de Ondina.

Nas redes sociais, Lídice ainda enfatizou que o TCA “tem uma significativa importância na geração de empregos e renda através da sua diversificada atividade cultural que também está inserida na prática da economia criativa”, escreveu.

