Lula liga para Jerônimo e oferece apoio a Santo Amaro

Lula já esteve em Santo Amaro com Jerônimo em 2023, para entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) no último sábado, 3, para falar sobre as consequências das chuvas no município de Santo Amaro, no Recôncavo. A ligação foi revelada nesta segunda-feira, 5, pelo gestor estadual, durante entrevista coletiva no Teatro Castro Alves.

Segundo Jerônimo, o presidente Lula ofereceu apoio ao governo baiano para lidar com a enchente, decorrente do transbordamento do Rio Subaé. A situação afetou cerca de 350 famílias em Santo Amaro, que decretou situação de emergência.

“Eu estava no município de Brejões, no sábado. Encerrei a agenda que fiz no quilômetro 100, fui para a sede [da cidade], estava almoçando com os prefeitos, quando a assessoria me chamou. Era a ligação do presidente Lula, me ligando para saber como é que estava a situação das chuvas em Santo Amaro”, contou Jerônimo.

“Isso é de uma preciosidade, um presidente ligar para dizer: ‘governador, como é que estão as chuvas aí, precisa o que de mim?’”, avaliou o governador.

No domingo, 4, o próprio Jerônimo foi a Santo Amaro, onde foi recebido pelo prefeito Flaviano Bomfim (União Brasil). Na cidade, ele visitou alguns dos pontos mais atingidos pela chuva.

“Fui lá, dar um abraço na comunidade, fui recebido pelo prefeito Flaviano. Já tinha levado, no primeiro momento, mantimentos alimentares, remédios, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e levei ontem uma ambulância”, relatou Jerônimo.

Governador também contou sobre sua conversa com o prefeito Flaviano Bomfim, da oposição | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“Já me comprometi com ele, para garantir, neste momento, o socorro, a ajuda. Visitei lá os pontos críticos de Santo Amaro. Fui ao Mercado do Bembé, no Mercado Municipal, que ficou alagado. Fui em encostas, onde o rio, pela quantidade de chuva, extrapolou seu leito normal e chegou naquela situação”, complementou o governador.

Sem olhar lado

Jerônimo deixou claro que, apesar de não ter uma relação política com o prefeito Flaviano, eleito pela oposição, vai trabalhar junto com a prefeitura de Santo Amaro para garantir a recuperação da cidade.

“Nosso time não olha o partido do prefeito. O prefeito Flaviano não votou em mim, eu não fiz campanha para ele. Fui lá, inclusive, fazer campanha para um candidato nosso. Mas as eleições acabaram e o povo precisa da mão do Estado. O município de Santo Amaro sozinho não vai suportar a conta de poder colocar tudo no lugar”, disse Jerônimo.

“Quero inclusive parabenizar a atitude dele [Flaviano] na limpeza da cidade. Ontem, a cidade já estava limpa. Por mais que tenha chegado terra, lama, oriundas dos rios, a cidade está limpa. Fui lá na Central de Monitoramento, onde estão o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, dele e a do Estado. Falei a ele que o presidente Lula ligou para saber o que precisava”, complementou o petista.