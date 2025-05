Ex-aliado de ACM Neto, prefeito de Cabrália anuncia apoio a Jerônimo

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Divulgação

Com a oposição cada vez mais esvaziada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) conquistou mais um aliado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), para a sua base política. Trata-se do gestor de Santa Cruz Cabrália, Girlei (PDT).

Em discurso, o chefe do Executivo municipal, que se autointitulou como “político avesso” e que atua de forma independente, afirmou ter sido “conquistado” pelo tratamento que o petista oferece aos prefeitos baianos.

“Não sou de está rasgando seda. Sou um político um pouco avesso. Se a maioria vai para um lado, eu costumo geralmente de ir para outro. Tenho um perfil um pouco diferente, mas o governador Jerônimo (PT), durante esses três meses, me conquistou pelo jeito dele, pela simplicidade, pela atenção”, disse o pedetista.

O prefeito de Santa Cruz Cabrália, no extremo-sul do estado, que apoiou o vice-presidente do União Brasil nas eleições de 2022, criticou a postura do opositor e demonstrou uma possível mágoa pela falta de atenção.

“Muitas vezes, nós não queremos pedir não, é o respeito”, afirmou, acrescentando: “Ele [ACM Neto] esteve em Porto Seguro, que é uma cidade vizinha, eu tentei articular para que ele pudesse ir a [Santa Cruz] Cabrália para nos respaldar. Infelizmente, não tivemos êxito”, declarou Girlei.

Na mesma linha, ele aproveitou para fazer uma comparação entre os dois políticos. “Esse é o diferencial que Jerônimo tem. Ele tem respeito, ele tem atenção pelas pessoas. Isso aí, não existe dinheiro no mundo que pague”, elogiou o gestor municipal, e em seguida, declarou apoio ao petista.

PDT e governo Jerônimo

O retorno do PDT à base do governo Jerônimo Rodrigues (PT) deve ser sacramentado na próxima sexta-feira, 2 de maio, conforme informou o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola.

Antes da oficialização, contudo, a gestão conversará com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, atual ministro da Previdência Social. O encontro, que será um almoço, segundo Loyola, deve acontece na próxima quinta, 1º, feriado do Dia do Trabalhador.

A tendência é que prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo PDT, com exceção de Ana Paula Matos, também fechem questão com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O partido fez parte do arco de alianças petista até 2020, quando apoiou a candidatura de Bruno Reis à prefeitura.



Salvador fora da aliança

A adesão do PDT ao governo Jerônimo mirando as eleições de 2026 não deve contar com o apoio dos vereadores de Salvador. Nesta segunda-feira, 28, o líder da sigla na Câmara Municipal da capital, Omar Gordilho, afirmou que se manterá oposição na cidade.

“Fomos oposição em 2022, e de lá para cá, nada mudou. Sobre 2026, assim que a decisão do PDT for formalizada, tenho certeza que todos os mandatários serão convidados e conversaremos da melhor forma”, disse aos jornalistas.