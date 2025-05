Marco Feliciano é condenado a indenizar mãe de Cazuza

- Foto: © Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a indenizar em R$ 80 mil a mãe de Cazuza, Lucinha Araújo. Conforme informações do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro, a 16ª Câmara de Direito Privado do TJ do Rio confirmou a sentença que condenou o pastor por danos morais.

Em 2017, o deputado usou as redes sociais para publicar vídeos considerados homofóbicos continham imagens, músicas e as letras de Cazuza para atacar a honra do artista e da comunidade homossexual.

Por unanimidade, os desembargadores rejeitaram o recurso de apelação do deputado, que em sua defesa alegou que sua conduta seria reflexo da opinião do seu eleitorado e que os seus comentários estariam acobertados pela imunidade parlamentar.

Entretanto, a decisão da Justiça destaca que a conduta do deputado "extrapola os limites de sua atividade parlamentar, razão pela qual não pode ser acobertada pela imunidade". Completa dizendo que o ato "não pode ser visto como uma carta em branco para permitir a propagação de discursos de ódio".