Marcos Feliciano afirma que pastor de 15 anos tem irmã feiticeira

Miguel Oliveira, de 15 anos, conhecido como ‘Pastor Mirim’, segue gerando polêmica. Dessa vez, o pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), em uma tentativa de defender Miguel, revelou detalhes desconhecidos da família do jovem pastor.



Durante a 40ª edição do Congresso Gideões Missionários da Última Hora (GMUH), em Balneário Camboriú (SC), Marco Feliciano pediu que o jovem fosse apoiado, não atacado, e revelou que o garoto enfrenta desafios pessoais complexos. O vídeo imediatamente viralizou nas redes sociais. Confira:

“Ele é só um garoto de 15 anos, que precisa de ajuda, de oração e de pessoas que não vivam para transformá-lo em um negócio, porque é isso que fizeram com ele”, disse o deputado, sob aplausos. Feliciano criticou a pressão midiática e nas redes sociais em torno do adolescente, apontando que poucos consideram as dificuldades familiares.

Conforme relato do pastor, Miguel vem de uma família desestruturada: o pai não é evangélico, a mãe enfrenta um câncer há cinco anos e a única irmã do jovem foi descrita por Feliciano como “feiticeira”.

“Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele”, afirma.

Feliciano também aconselha Miguel a dar um tempo nas redes sociais, voltar às aulas presenciais e buscar refúgio espiritual. “O futuro dele será grande se ele ouvir esses conselhos”.