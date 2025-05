Malafaia detona pastor de 15 anos, fenômeno das redes: "Uma farsa"

Miguel Oliveira está proibido de pregar nas redes sociais - Foto: Reprodução

A polêmica envolvendo o pastor mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, provocou reação de um dos principais lideres do segmento evangélico no Brasil. Para o pastor Silas Malafaia, Miguel , que se diz profeta, 'é uma farsa'. A informação foi publicada pela coluna de Paulo Capelli, do Portal Metrópoles. Para Malafaia, Miguel é um menino 'inteligente' que está sendo usado para 'enganar pessoas'.

“Sou um pastor pentecostal. Creio nos dons espirituais. Mas Miguel Oliveira é um menino que tem gente manipulando por trás. Um garoto inteligente, que tem capacidade de imitação, mas o que ele faz não é espiritual. Isso aí ele aprendeu com gente mais velha, de ver gente mais velha fazer. E tá repetindo porque é um garoto de inteligência aguçada. É só ver para comprovar o que estou falando”, disse Malafaia.

“Isso daí não é poder de Deus, não é unção do Espírito Santo. Isso daí é uma farsa. Lamento dizer e tenho até pena desse menino. É um garoto inteligente. Tem uma inteligência aguçada para a idade dele, mas tá sendo usado para o mal, para enganar pessoas”, finalizou Malafaia, que é líder da Assembleia de Deus Vitória em Crito (Advec).

Recentemente, o Conselho Tutelar impediu Miguel Oliveira de publicar suas pregações nas redes sociais. O religioso atua na Assembleia de Deus Avivamento Profético (Adap) e passou a sofrer ataques e ameaças na internet após ser acusado de explorar a fé alheia para obter vantagens financeiras.

Em um desses casos, Miguel, que possui mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes, rasgou laudos médicos e disse que estaria 'curando' pneumonia, câncer e leucemia. Caso a família e Miguel Oliveira descumpram a ordem de suspender as pregações, o pastor mirim poderá ser afastado dos pais.