VÍDEO: pastor mirim é expulso de evento evangélico e fica revoltado

Pastor mirim revela ter sido expulso de evento - Foto: Reprodução | Twitter

O pastor mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, continua causando polêmica nas redes sociais. O jovem declarou, neste sábado, 4, que foi agredido por seguranças do Congresso dos Gideões 2025.

Ele disse que foi "retirado à força pelos seguranças" do evento, que é considerado um dos maiores das pentecostais do país, realizado no Centro de Camboriú (SC).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Miguel declarou: "Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, me trataram do curso".

"Não estão me deixando mais entrar, começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo (...). Fui desrespeitado aqui, viu? Desrespeitado, agredido e eu não vou desrespeitar ninguém", falou o adolescente.

Miguel Oliveira ainda afirmou que não deseja ter “problema com ninguém” e reforçou sua intenção de tratar bem o público. Ele também apelou à união dos evangélicos: “Somos irmãos de Cristo pela obra missionária".

Veja vídeo:

Pastor mirim tem proibição do conselho tutelar

Nesta semana, o Conselho Tutelar impediu Miguel Oliveira de publicar suas pregações nas redes sociais. O religioso atua na Assembleia de Deus Avivamento Profético (Adap) e passou a sofrer ataques e ameaças na internet após ser acusado de explorar a fé alheia para obter vantagens financeiras.

Em um desses casos, Miguel, que possui mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes, rasgou laudos médicos e disse que estaria 'curando' pneumonia, câncer e leucemia. Caso a família e Miguel Oliveira descumpram a ordem de suspender as pregações, o pastor mirim poderá ser afastado dos pais.