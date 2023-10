Feliciano gasta R$ 122 mil em verba pública com panfletos | A TARDE

O deputado Marco Feliciano (PL-SP) gastou R$ 122 mil em folhetos impressos no mês de agosto. O investimento com dinheiro público foi maior do que qualquer outro membro da Câmara gastou em toda cota parlamentar mensal.

No primeiro semestre deste ano, Marco Feliciano estava gastando em média R$ 26.273,50 por mês em cota parlamentar. Em agosto, ele foi reembolsado pela compra de 250 mil folhetos comprados para divulgar a "atuação parlamentar" do pastor do PL.

Ainda em agosto, o político teria utilizado R$ 9.540,00 para alugar uma Mitsubishi Pajero Sport 4×4, entre 2 de agosto e 2 de setembro, e R$ 520,50 para o aluguel de uma máquina de café. Em setembro, o pastor entregou duas notas fiscais de combustíveis, no mesmo dia, que somam R$ 8.285,93.

Questionado pela imprensa sobre os gastos recentes, Marco Feliciano ainda não se pronunciou sobre o assunto.