Reforma ministerial deve avançar com troca na pasta das Mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve seguir com a reforma ministerial nos próximos dias. Segundo O Globo, já é certa a troca de Cida Gonçalves por Márcia Lopes na chefia do Ministério das Mulheres. Uma reunião na tarde desta sexta-feira, 2, deve sacramentar a mudança.

Segundo a publicação, havia expectativa de que a troca acontecesse antes do feriado do Dia do Trabalho, mas o presidente mais uma vez protelou o anúncio. A saída de Cida Gonçalves, filiada ao PT, já é dada como certa desde o começo do ano, apesar da proximidade da ministra com a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Márcia Lopes, também filiada ao PT, é irmã de Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula. Formada em assistência social, foi secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Social no segundo mandato de Lula. Em 2010, comandou a pasta por nove meses. Dois anos depois, disputou a prefeitura de Londrina e ficou em terceiro lugar.

Além do Ministério das Mulheres, ainda há possibilidade de Lula mudar a Secretaria-Geral da Presidência, que hoje tem Márcio Macêdo como ministro. A reforma também deve contemplar a bancada do PSD na Câmara. Os deputados do partido estão insatisfeitos com o Ministério da Pesca, hoje com André de Paula, e querem uma pasta maior.

Outras mudanças

Lula vem fazendo sucessivas trocas nos comandos de ministérios desde o início do ano. Até o momento, as mudanças aconteceram na Secretaria de Comunicação Social (Secom), na Saúde e na Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Na primeira pasta, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) deu lugar ao marqueteiro Sidônio Palmeira. Na segunda, Nisia Trindade foi substituída por Alexandre Padilha, que estava na SRI, assumida por Gleisi Hoffmann.