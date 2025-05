Jerônimo recebe centrais sindicais para almoço no Palácio de Ondina

Jerônimo recebeu sindicalistas, secretários e parlamentares para almoço do dia do trabalhador - Foto: Divulgação

Representantes de diferentes Centrais Sindicais, secretários e deputados federais e estaduais participaram neste 1º de maio de um almoço pferecido pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), no Palácio de Ondina.

Foi a primeira vez que representantes de diferentes Centrais Sindicais foram recebidos pelo governador em sua residência oficial. Jerônimo ressaltou a necessidade da manutenção do diálogo para fortalecimento das pautas dos trabalhadores.

“Um dos princípios que reafirmei aqui foi apoiar sem indexar qualquer movimento ao Governo do Estado, celebrar os acolhimentos das políticas públicas e garantir que continuemos dialogando, sempre resistindo aos ataques trabalhistas”, disse.

“O que aconteceu aqui hoje é um ato muito importante e simbólico, pois o governador abriu a casa para celebrar e firmar comprometimento com nossa causa”, destacou Emerson Gomes, presidente da Força Sindical.

Estiveram presentes representações da Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadoros e Trabalhadoras (CTB) e Central dos Sindicatos Brasileiros da Bahia (CSB), entre outras entidades sindicais, num total de nove.

O almoço contou ainda com representantes do Serviço Social da Indústria (SESI); do secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola e do secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos.

Também marcaram presença os deputados federais Daniel Almeida (PCdoB), Ivoneide Caetano (PT), Alice Portugal (PCdoB), Jorge Solla (PT), Josias Gomes (PT); além da ex-deputada Elisângela Araújo; três deputados estaduais: Rosemberg Pinto (PT), Radiovaldo Costa (PT) e Olívia Santana (PCdoB); e a vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB).