Moraes autoriza prisão domiciliar do ex-presidente Fernando Collor

Collor foi condenado a 8 anos e um mês de prisão por recebimento de mais de R$ 20 milhões de propina da BR Distribuidora - Foto: Jefferson Ruddy | Agência Senado

O ex-presidente Fernando Collor poderá cumprir a pena de 8 anos e um mês em prisão domiciliar. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que acatou a recomendação da PGR (Procuradoria-Geral da República) baseada em laudos médicos fornecidos pela defesa do ex-presidente, que alegou idade avançada, transtorno bipolar, mal de Parkinson e apneia do sono.

Collor, detido desde 25 de abril. está preso desde a última sexta-feira, 25. Ele foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro devido ao seu envolvimento em um esquema na BR Distribuidora entre 2010 e 2014, através do qual teria recebido mais de R$ 20 milhões em propinas segundo investigações da Operação Lava Jato,