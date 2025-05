Ciro Gomes mira candidatura no Ceará e aliança com bolsonarista

Ex-ministro Ciro Gomes pode ser candidato a governador - Foto: Divulgação | PDT

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) cogita uma candidatura ao governo do Ceará nas eleições de 2026. Para isso, o político, que já governou o estado na década de 1990, estuda uma aliança com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo informações de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Ciro se reuniu na terça-feira, 6, com lideranças de oposição no estado. O pedetista articula uma chapa com o PL, que mira uma das duas cadeiras em jogo para o Senado. A ideia, ainda de acordo com a publicação, é lançar Pastor Alcides, pai do deputado federal André Fernandes, como postulante.

Ciro ainda teria dito que foi convidado pelo ex-senador Tasso Jereissati para se filiar ao futuro partido que será fundado a partir da fusão entre PSDB e Podemos. O ex-ministro cearense foi candidato a presidente em quatro oportunidades, mas não saiu vitorioso.

Retorno de Camilo Santana

Diante de uma candidatura de Ciro, aliados do governador Elmano de Freitas (PT) já cogitam um retorno do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ao governo. O petista, que foi eleito senador em 2022, é visto como um nome mais forte para o embate contra o antigo aliado pedetista.