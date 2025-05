Roberta Roma lidera ranking de desempenho entre deputadas baianas

Roberta Roma é deputada federal eleita pela Bahia - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

A deputada federal Roberta Roma (PL) foi a mais votada, com 160 mil votos e a mais bem pontuada parlamentar da Bahia no “Ranking dos Políticos”. Bem na fita, Roberta soma 8,3 pontos e ocupa o primeiro lugar entre as mulheres da bancada baiana na Câmara Federal. Já na classificação geral, entre todos os representantes do estado, ela está no terceiro lugar.

O “Ranking dos Políticos” é uma plataforma mantida pela Associação Voto Real. A iniciativa da sociedade civil avalia o desempenho de senadores e deputados federais com base em critérios como combate a privilégios, desperdícios e corrupção. Na apuração, são avaliados dados sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso Nacional. O projeto foi criado em 2011 e é financiado por pessoas comuns, o que assegura independência e transparência.

“Muito me honra a posição alcançada por mim no Ranking dos Políticos. Neste meu primeiro mandato, tenho me dedicado a lutar pelas bandeiras que levantei durante a campanha: saúde, educação, segurança pública, agro, menos impostos e mais empregos”, diz a deputada Roberta, destacando o seu esforço também pela maior participação feminina na política.

No último mês de março, dedicado à valorização das mulheres, Roberta Roma apresentou três projetos de lei que visam garantir mais direitos, oportunidades e qualidade de vida para as mulheres brasileiras. As propostas abrangem áreas essenciais como saúde, mercado de trabalho e agricultura, reforçando o compromisso da parlamentar com a promoção da equidade de gênero e a inclusão social.

As iniciativas reforçam a atuação de Roberta Roma em defesa dos direitos das mulheres em diferentes frentes, com foco na saúde, qualificação profissional e fortalecimento da presença feminina em setores estratégicos da economia. As propostas seguem para tramitação na Câmara dos Deputados e, se aprovadas, poderão impactar positivamente a vida de milhares de mulheres em todo o país.