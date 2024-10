Roberta Roma destaca a importância do Bahia Meeting Saúde e faz balanço das atividades em 2024

A deputada federal Roberta Roma (PL) - Foto: Anota Bahia

Presente no Bahia Meeting Saúde, evento realizado nesta quinta-feira, 26, pelo Grupo A TARDE e plo Anota Bahia, no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, a deputada federal Roberta Roma (PL) enfatizou a relevância do encontro que reuniu importantes nomes do setor de saúde na Bahia para discutir os desafios e perspectivas da área nos próximos dez anos.

“Primeiro, muito feliz, mais uma vez, em presenciar o pioneirismo de mais um evento do Anota Bahia, proporcionando esses encontros maravilhosos. Hoje, com um tema tão importante para toda a sociedade como a saúde. Eu, como parlamentar representante da Bahia, destaco a necessidade de ser multitarefa, tendo que entender de vários temas; então estamos aqui muito mais para aprender, para representar sempre a Bahia do jeito que a Bahia merece em Brasília”, comentou Roberta Roma.

>>> Futuro da medicina no estado é discutido o Bahia Meeting Saúde

A deputada federal também fez um balanço das suas atividades em 2024, destacando o ritmo intenso de trabalho devido ao ano eleitoral. “Esse ano é um ano político, de eleições municipais. A gente tem rodado muito o interior da Bahia. Eu, como presidente do PL, mulher, tenho incentivado muito candidaturas femininas e enfatizado a importância deste protagonismo crescente na política”, afirmou.

O Bahia Meeting Saúde é uma realização do Grupo A TARDE com o Anota Bahia e apoio de: AHSEB, Breton, CBDMed Brazil, Gráfico Empreendimentos, Omane Personal Medicine, Sabin Diagnóstico e Saúde, SASI (Serviço de Anestesia Santa Izabel), Singular Pharma, UNIFACS/Inspirali e Uroclínica da Bahia.