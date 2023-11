Renegociação de dívidas do agro é assinada com atuação de Roberta Roma | A TARDE

Após uma articulação liderada pela deputada federal Roberta Roma (PL-BA), produtores rurais brasileiros já podem renegociar suas dívidas e ter acesso aos recursos provenientes de fundos constitucionais. O decreto foi assinado em Brasília, autorizando os bancos a realizar operações de reabilitação de crédito voltado aos considerados “setores produtivos”, como o agronegócio.

Além de ser a autora do requerimento à Comissão de Agricultura da Câmara Federal, Roberta Roma também foi responsável por mobilizar a Frente Parlamentar de Agricultura (FPA) e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) na sensibilização dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda para que fosse destravada a renegociação bancária.

Segundo a parlamentar baiana, a lei para a renegociação ainda estava sem regulamentação e o prazo era curto, mas sua articulação possibilitou que o decreto fosse assinado neste ano.

“Decidi que era o momento de botar o bonde pra andar. Fiz o requerimento e, com o apoio da FPA e CNA, articulei com o Ministérios da Agricultura e da Fazenda maior celeridade no processo para que os produtores rurais pudessem voltar a acessar o mercado de crédito e realizar novos investimentos, movimentando a nossa economia e gerando empregos”, explicou Roberta.

A parlamentar ainda avalia que a união dos esforços de todos resultou na importante vitória para o agronegócio, setor que ela considera a principal alavanca para o desenvolvimento nacional.

“O agro não pode parar. É o setor que vem sustentando nossa economia e o caminho para sairmos da atual crise econômica”, afirmou a deputada baiana.

Previstos na Constituição Federal, os fundos constitucionais são programas de financiamento para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, tendo como objetivo diminuir as desigualdades regionais.