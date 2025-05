Ciro Gomes cogita nova candidatura ao Planalto em 2026

Ciro Gomes e o presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | Instituto Lula

O racha criado dentro do PDT com a decisão da bancada de deputados federais de desembarcar do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira, 6, animou o ex-ministro Ciro Gomes, filiado ao partido, que já cogita a possibilidade de disputar pela quinta vez à presidência da República.

A informação é do portal CNN Brasil. Segundo a publicação, Ciro teria sinalizado que pode voltar atrás da sua posição de não ser mais postulante ao Palácio do Planalto nos próximos anos, e concorrer novamente em 2026.

Presidente nacional em exercício do PDT, o deputado federal André Figueiredo minimizou a possibilidade de uma candidatura própria da legenda. O pedetista frisou que, apesar da saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência Social, a sigla ainda continua com o comando da pasta, por meio de Wolney Queiroz.

“Esse assunto ainda não está sendo discutido. Hoje, temos o ministro da Previdência Social do governo Lula”, afirmou o deputado ao portal CNN.

PDT rachado

Na contramão da bancada de deputados federais, os senadores do PDT preferiram permanecer alinhados com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O bloco afirmou, em nota, que a decisão foi tomada por questões de afinidade com o Planalto.

“A decisão foi tomada tendo por base a afinidade da bancada com o governo tanto no projeto de desenvolvimento para o Brasil, como na maioria das pautas no Senado”, disse o senador Weverton Rocha em nota.