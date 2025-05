Deputado baiano vira opção para Ministério da Previdência

Félix Mendonça Jr. surge como opção para ministério - Foto: Divulgação

O deputado federal baiano Félix Mendonça Jr. (PDT) virou uma das opções para suceder Carlos Lupi (PDT) no Ministério da Previdência Social. O ex-ministro deixou o cargo na última semana, após o escândalo do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

A informação foi divulgado pelo portal Valor Econômico, e confirmada ao Portal A TARDE por fontes ligadas ao diretório nacional do PDT. Wolney Queiroz, que assumiu a pasta após o pedido de demissão de Lupi, também é cotado para ficar de maneira efetiva no cargo, segundo os mesmos nomes, em condição de anonimato.

"O ministro deve ser o Wolney Queiroz", confirmou uma das fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, na última semana, logo após a demissão do agora ex-ministro.

O que diz Félix?

Procurado pelo Portal A TARDE, Félix Mendonça Jr. comentou sobre as especulações em torno da sua indicação, e afirmou que as notícias recentes são frutos da lembrança de alguns amigos de Brasília.

"Deve ter sido alguma lembrança de amigos de Brasília", destacou o parlamentar, ao responder ao questionamento.

Demissão de Carlos Lupi

Carlos Lupi deixou o comando do Ministério da Previdência Social na última semana, após o escândalo do esquema de corrupção dentro do INSS. A saída do pedetista acendeu o sinal de alerta dentro do Planalto para o risco de um possível desembarque da sigla do governo, o que poderá ser contornado com a indicação de Félix ou permanência de Wolney.