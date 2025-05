PDT deve ganhar espaço no governo Jerônimo

Jerônimo espera ouvir do PDT os seus desejos de contribuição com o governo - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Apesar de ter concretizado o apoio ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) sem debater cargos, o PDT deve sim ganhar um espaço na gestão estadual nas próximas semanas. A informação foi assegurada ao Portal A TARDE por um interlocutor próximo ao Palácio de Ondina.

Segundo a fonte ligada ao governador, essa era a última movimentação aguardada por Jerônimo para a conclusão da reforma do secretariado, iniciada em dezembro de 2024, mas ainda em aberto. A tendência é que haja mais duas mudanças na equipe do Centro Administrativo da Bahia.

“Será uma mudança em uma pasta de gestão, mais próxima à governadoria, e outra mudança em uma pasta mais finalística”, disse o interlocutor ao Portal A TARDE, sinalizando que Jerônimo guarda as possibilidades em sigilo.

Além da bancada estadual do PP, que aguarda desde dezembro a possibilidade de indicar o novo diretor-geral do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), quem também deve ganhar a possibilidade de participar do governo é o PDT.

Na última quarta-feira, 30, o presidente estadual do PDT, deputado federal Félix Mendonça Júnior, afirmou que não pediria cargos a Jerônimo, já que esteve na oposição em 2022. O entorno do governador, porém, não acredita nisso.

“Eles abriram mão de cargos na prefeitura de Salvador. É claro que eles querem espaço no governo agora”, avaliou a fonte, lembrando o pedido de demissão de Andrea Mendonça na Secretaria Municipal do Mar.

“Eu acho justo”, acrescentou o interlocutor ao Portal A TARDE.

Jerônimo deve se reunir nas próximas semanas com as lideranças do PDT e também da bancada do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Após essas conversas, o governador baterá o martelo sobre as últimas mudanças em sua equipe administrativa.