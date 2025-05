Operado, Bolsonaro confirma presença em ato pró-anistia

Bolsonaro durante manifestação recente - Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que estará no ato em defesa da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, em Brasília, nesta quarta-feira, 7. O líder da direita conservadora se recupera de um procedimento cirúrgico realizado na região do intestino.

Bolsonaro ficou 22 dias internado por conta da cirurgia. O ex-chefe do Planalto, entretanto, deve participar do início da caminhada, que tem previsão de começar às 16h, próximo ao prédio da Fundação Nacional de Artes (Funarte).

“Às 16h, na Torre de TV, concentração para uma caminhada pacífica pela anistia humanitária”, diz Bolsonaro em trecho da publicação divulgada no seu perfil do Instagram. A manifestação tem como objetivo pressionar a apreciação do projeto que garante anistia aos nomes do 8 de janeiro.

Bolsonaro réu

Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), por ter participado de uma suposta trama que tinha como ponto principal a derrubada do regime democrático para executar um golpe de Estado.