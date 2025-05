Executiva do PSDB dá aval para fusão com o Podemos

Executiva do PSDB autoriza fusão com o Podemos - Foto: Divulgação | PSDB na Câmara

A executiva nacional do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, autorizou, nesta terça-feira, 29, o avanço das negociações com o Podemos para a formação de uma nova sigla, a partir da fusão entre as duas legendas.

Agora, com a aprovação, os tucanos devem se reunir novamente em junho, em uma convenção nacional. Segundo o presidente do PSDB, Marconi Perillo, integrantes dos dois partidos discutirão as próximas etapas nas próximas semanas.

"A ideia é construir uma nova alternativa de centro democrático, distante dos extremos, com foco na retomada do desenvolvimento do país. PSDB e Podemos continuarão se reunindo nas próximas semanas para construir as convergências necessárias à consolidação de nossa união de estruturas e, principalmente, de propósitos", pontuou Perillo, em nota.

PSDB e Podemos

PSDB e Podemos tratam os últimos ajustes para a formação de um novo partido. A ideia, segundo fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, é abandonar o 45, número tradicional dos tucanos, e adotar o 20, código eleitoral do segundo partido.