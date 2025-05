Angélica revela segredo que filha esconde de Huck: “Não pode saber”

Angélica e Luciano Huck são os pais de Eva, de 12 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Angélica e a sua família estiveram no centro das atenções nos últimos dias por causa da polêmica envolvendo um dos seus filhos, Benício Huck, que terminou com a namorada, Duda Guerra, recentemente. Agora, a loira voltou a ser assunto após revelar o segredo que a sua herdeira mais nova esconde do pai, Luciano Huck.

A apresentadora esteve no programa ‘MaterniDelas’, no canal do YouTube do PodDelas, e falou sobre maternidade e cumplicidade com a pequena Eva, de 12 anos. A conversa aconteceu no último dia 9 de maio, mas voltou a repercutir.

Em conversa com Tata Estaniecki e Cláudia Raia, a esposa de Luciano Huck foi questionada sobre o primeiro beijo ou a primeira transa dos meninos. “Não me contaram. Contaram pro pai”, disse.

Angélica disse que Benício conta bastante coisa para ela. “[…] A Eva é tudo pra mim, um crush, e ela pede pra não falar alto pro pai não ouvir”, revelou a global, que revelou o maior segredo que tem com a filha e o pau não pode saber: “É comigo. O pai não pode saber.”

Ex-nora de Angélica detona presente “barato” loira

Ex-nora de Angélica, Duda Guerra revelou uma chateação que teve com a apresentadora antes mesmo do término com Benício Huck. A jovem reclamou por ter recebido um presente “baratinho” da loira quando ainda namorava quando o filho dela.

No Natal, Duda ganhou uma sandália de R$ 10 mil de Angélica, mas ficou enciumada ao ver o que a namorada de Joaquim Huck, Manoela Esteves, ganhou: uma bolsa de grife avaliada em R$ 30 mil. Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, a situação foi assunto na rodinha de amigos de Duda Guerra.

Relembre a “treta teen”

Duda Guerra causou polêmica nas redes sociais após publicar um vídeo criticando Antonela Braga, outra influenciadora, por causa de ciúmes. A ex-nora de Angélica citou uma atitude da colega, que teria pedido para seguir um perfil privado de Benício no Instagram. Além das duas, Liz Macedo e Júlia Pimentel também se envolveram na confusão.