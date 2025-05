Justin Bieber é acusado de integrar seita por ex-amigos, diz site - Foto: Reprodução

Justin Bieber está novamente no centro de polêmicas. Segundo o site TMZ, ex-amigos do cantor afirmam que ele estaria envolvido com uma igreja tida por alguns como uma espécie de seita. Entre os antigos colegas que se afastaram está Ryan Good, ex-diretor criativo da marca de moda do astro e também padrinho de seu casamento com Hailey Bieber.

De acordo com a publicação, Good decidiu se distanciar após desconfiar do funcionamento da igreja liderada por Judah Smith, pastor e amigo próximo de Bieber. Fontes afirmam que ele passou a considerar o local uma seita religiosa, o que teria gerado desconfortos e afastamento.

Judah Smith respondeu às acusações negando qualquer prática irregular. “Que tipo de seita se reúne apenas uma vez por mês?”, ironizou o pastor em declaração ao TMZ.

A publicação também menciona que Justin e Judah teriam confrontado não só Ryan Good, mas também Scooter Braun, ex-empresário do cantor. Braun, que é judeu, teria sido questionado por Bieber sobre aspectos de sua vida pessoal, o que também gerou incômodo.

Rumores sobre Diddy envolvem Bieber

Ainda segundo o TMZ, após os recentes escândalos de abuso sexual envolvendo o rapper Diddy, surgiram rumores nas redes sociais sugerindo que Justin Bieber poderia ter sido uma das vítimas. No entanto, fontes próximas ao cantor negaram as alegações. “Embora Justin não esteja entre os que sofreram abusos por parte de Sean Combs, há pessoas que realmente foram prejudicadas por ele. Tirar o foco dessas vítimas atrapalha a justiça que elas merecem”, disse um porta-voz.