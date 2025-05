Deborah Secco exibe novo visual após transplante de sobrancelha - Foto: Reprodução

Deborah Secco surpreendeu os seguidores ao revelar que passou por um transplante de sobrancelha, procedimento conhecido como EverBrown, que utiliza fios retirados da própria nuca para redesenhar a região com mais simetria e naturalidade. Incomodada com o formato das sobrancelhas, a atriz contou que recorreu à técnica após anos tentando corrigir a assimetria com métodos tradicionais.

“A minha sobrancelha sempre foi muito diferente uma da outra, bem arqueadas, bem chapeuzinhos, sabe? Isso me dava uma cara mais pesada, mais de brava”, contou Deborah ao Gshow. Ela acrescentou que, ao conhecer o transplante, se encantou com a proposta, mas se surpreendeu ainda mais com o resultado: “Minha vida mudou, meu rosto mudou, minha autoestima mudou, o tempo que eu gasto me arrumando no dia a dia mudou. Estou muito feliz mesmo”.

Deborah Secco exibe novo visual após transplante de sobrancelha | Foto: Reprodução

Sobre o transplante de sobrancelha

O procedimento, semelhante ao transplante capilar, é minucioso e exige redesenho fio a fio. Segundo a cirurgiã plástica Alessandra dos Santos Silva, o EverBrown pode custar entre R$ 25 mil e R$ 35 mil, a depender da complexidade e da técnica aplicada.