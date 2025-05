Influenciadora revela que ex aplicava Ozempic nela sem permissão

A influenciadora contou detalhes sobre o ocorrido - Foto: Foto: Ilustratativa | Freepik

Débora Dunhill surpreendeu os internautas ao revelar que seu ex-namorado aplicava Ozempic em seu corpo enquanto ela dormia. Em entrevista concedida ao jornal O Globo, a influenciadora digital revelou que não percebia a aplicação pois tomava remédio para dormir.

“Ele sabia que eu dormia profundamente com o remédio, e usou isso para fazer o que queria com o meu corpo”, disse ela, que só percebeu os efeitos do remédio após perder peso repentinamente, sem motivo aparente.

Quando questionado, o rapaz assumiu que estava aplicando o remédio sem o consentimento dela, pois queria que ela fosse magra e bonita, como as outras mulheres que ele admirava.

“Ele me chamou de gorda e velha, e me trocou por uma mulher mais magra e mais nova. Nunca aceitou meu corpo do jeito que era. Isso me causou um desespero real para emagrecer, um sentimento de invalidação total”, disparou.

“Ele aplicou Ozempic em mim enquanto eu dormia. Eu não sabia. Quando descobri, entrei em choque. Não era só sobre aparência, era sobre me controlar, decidir o que eu deveria ser sem me consultar”, concluiu.

Mas afinal, Ozempic emagrece?

Recomendado para pessoas que possuem diabetes tipo 2, o Ozempic é um medicamento que possui como efeito colateral o emagrecimento, pois possui semaglutida em sua composição.

Aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a semaglutida atua diretamente na secreção de insulina pelo pâncreas, ajudando a regular o nível de glicemia. A substância também ajuda a retardar o esvaziamento gástrico, promovendo uma sensação de saciedade mais prolongada e consequentemente o emagrecimento.

Entretanto, o remédio não é indicado para ser utilizado sem recomendação médica, pois possui efeitos colaterais como náuseas,diarreia, vômitos, mal-estar, dor de cabeça, desidratação e outros.