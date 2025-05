Neymar ignora mães dos filhos em homenagem e web reage

Neymar homenageou Bruna em seu post - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Neymar deu o que falar nas redes sociais ao fazer uma homenagem de Dia das Mães para sua noiva, a influenciadora Bruna Biancardi e para sua mãe, a empresária Nadine Gonçalves, neste domingo, 11.

“Feliz Dia das Mamães. Te amo”, escreveu ele ao compartilhar uma foto com Nadine, que também é mãe de Rafaella Santos. Já no post da amada, ele citou as duas filhas deles: Mavie e Mel. “Feliz Dia das Mamães para essa mãezona maravilhosa. Te amo”, disparou.

Entretanto, o post chamou a atenção dos internautas, que questionaram o fato do atleta não homenagear Carol Dantas, mãe de seu primeiro filho, Davi Lucca, e Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula dele, Helena.

Amanda chegou até a publicar um desabafo sobre sua vida com a bebê, sem citar o jogador de futebol. “Quando te segurei nos braços pela primeira vez, eu entendi o verdadeiro significado do amor. Aquele amor que não precisa de palavras, que transborda em silêncio, que é força e doçura ao mesmo tempo. Você tem sido luz nos meus dias, você é a prova viva do amor de Deus. Você é um pedacinho do céu que o Senhor confiou aos meus braços”, disparou.

“Obrigada por me escolher para ser sua mãe, um papel que me honra, me desafia e me completa todos os dias. A missão mais linda e desafiadora que o Senhor me deu. A cada sorriso seu, a cada olhar curioso, meu coração se enche de esperança e de gratidão. Você me faz querer ser melhor todos os dias — por você, para você. Feliz nosso primeiro Dia das Mães. Com todo o amor do mundo, mamãe”, completou.