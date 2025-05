Vitória inicia semana com quatro atletas no departamento médico

Vitória começará a semana de treinos para pegar o Santos no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC vitória

Após ser derrotado no clássico Ba-Vi, o elenco rubro-negro retorna do dia de folga e mira as atenções para o jogo contra o Santos, marcado para este domingo, 25, às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Brasileirão. O técnico Thiago Carpini inicia os trabalhos da semana com quatro jogadores no departamento médico rubro-negro.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo clube, o lateral-direito Raul Cáceres sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no jogo diante do Cerro Largo e está em fase de recuperação. A tendência é que ele seja liberado para o jogo contra o Peixe.

Além do paraguaio, o lateral-esquerdo Hugo segue em tratamento de uma lesão na panturrilha e permanece sob observação médica.

Recuperado das dores no joelho esquerdo, o volante Willian Oliveira deu início aos trabalhos no campo, acompanhado pelo setor de fisioterapia, e avançou no planejamento em relação à reabilitação.

Já o atacante Fabri está acometido de lesão no músculo posterior da coxa direita também na última partida da Copa Sul-Americana e segue em tratamento.

Nem tudo são más notícias

Em contrapartida, a comissão técnica ganhará um reforço de peso. Expulso contra o Vasco da Gama, o meia-atacante Matheuzinho estará à disposição após cumprir suspensão no Ba-Vi.

O confronto diante do Alvinegro Praiano é considerado direto na luta para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Primeiro time fora do Z4, o Vitória ocupa a 16ª colocação, com nove pontos somados, enquanto o Santos é o penúltimo, com apenas 5, em nove rodadas disputadas.