Algoz do Bahia em cinco anos, Grêmio é eliminado da Copa do Brasil

Kayky sendo marcado por Villasanti durante confronto entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil 2023 - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Maior algoz do Bahia na história da Copa do Brasil, o Grêmio está eliminado da edição de 2025 do principal mata-mata do futebol nacional. O Imortal foi surpreendido pelo CSA, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, caindo após um empate sem gols no jogo de volta desta terça, 20.

Para o Bahia, que sonha em chegar pela primeira vez às semifinais da competição, a queda do Grêmio é uma notícia boa. Em confrontos eliminatórios contra o time gaúcho, o Esquadrão de Aço nunca conseguiu avançar em cinco oportunidades.

No confronto mais recente entre as equipes na temporada 2023, já na 'Era Grupo City', foi quando o Bahia esteve mais próximo da vaga. O Esquadrão de Aço chegou a forçar uma disputa de pênaltis, mas foi superado.

Confrontos Bahia e Grêmio na história da Copa do Brasil

1989 (quartas de final): Bahia 0 x 2 Grêmio / Grêmio 1 x 0 Bahia

2005 (primeira fase): Bahia 2 x 1 Grêmio / Grêmio 1 x 0 Bahia

2012 (quartas de final): Bahia 1 x 2 Grêmio / Grêmio 2 x 0 Bahia

2019 (quartas de final): Grêmio 1 x 1 Bahia / Bahia 0 x 1 Grêmio

2023 (quartas de final): Bahia 1 x 1 Grêmio / Grêmio 1 x 1 Bahia (4 x 3 nos pênaltis)

Uma das eliminações do Bahia para o Grêmio aconteceu na Copa do Brasil de 2019 | Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Em busca de sua melhor campanha na Copa do Brasil, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 21, às 19h30, contra o Paysandu. Com a vantagem de um gol por ter vencido na ida, o Tricolor pode até empatar nessa partida de volta que garante vaga nas oitavas de final.