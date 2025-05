Vitória prorroga desconto de adesões e renovações do Sou Mais Vitória

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória anunciou, nesta manhã de quarta-feira, 21, a prorrogação da campanha promocional de adesões e renovações do programa de sócios 'Sou Mais Vitória' (SMV). Até o dia 31 de maio, os torcedores terão 20% de desconto em planos anuais e semestrais.

A condição especial pode ser aproveitada por meio do cupom 'ECV126ANOS', diretamente no site vitoria.ingressosa.com.br.

De acordo com o Leão da Barra, a campanha tem como objetivo ampliar o número de associados e reforçar a conexão entre clube e torcida em um momento importante da temporada.

Com planos que atendem diferentes perfis de torcedores, o SMV oferece prioridade no check-in, descontos em ingressos, acesso a experiências exclusivas como ações no gramado, visitas ao vestiário, encontros com jogadores e mais de 300 parceiros comerciais.

Há ainda planos especiais para crianças, como o Leãozinho, que dá direito ao sorteio especial para entrar em campo com os atletas.