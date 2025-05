Vitória não vence o Santos pelo Brasileirão há 12 anos; relembre

Vitória e Santos voltam a se enfrentar após sete anos - Foto: Felipe Oliveira / EC Vitória

Vitória e Santos se reencontram na Série A após sete anos. Os últimos campeões da Série B se enfrentam no próximo domingo, 25, às 18h30, no Barradão, em confronto direto para escapar do Z-4, válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

Além do retrospecto desfavorável em relação aos confrontos diretos, o rubro-negro baiano tem o tabu de 12 anos sem vencer o alvinegro praiano.

A última vitória do Colossal diante do Peixe foi na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, ano da melhor campanha do Vitória na era do Brasileirão de pontos corridos. No dia 17 de novembro, o Leão da Barra venceu o Santos por 2 a 0, com gols marcados pelo artilheiro Dinei e pelo argentino Maxi Biancucchi.

De lá até aqui, são oito jogos em que o Vitória não ganha dos santistas, acumulando um empate e outras sete derrotas neste recorte. O último embate entre os clubes foi no Brasileiro de 2018, ano em que o Leão foi rebaixado à Série B, onde os paulistas venceram pelo placar mínimo, no Barradão.

Vitória tem retrospecto negativo contra o Santos

No geral, Rubro-negros e alvinegros já se enfrentaram em 39 partidas, com 21 vitórias do Santos, oito empates e 10 vitórias do Vitória.

Veja os últimos oito jogos entre Vitória e Santos pelo Brasileirão:

Brasileirão 2018 - 28ª rodada

Vitória 0x1 Santos

Brasileirão 2018 - 9ª rodada

Santos 5x2 Vitória

Brasileirão 2017 - 28ª rodada

Santos 2x2 Vitória

Brasileirão 2017 - 9ª rodada

Vitória 0x2 Santos

Brasileirão 2016 - 35ª rodada

Santos 3x2 Vitória

Brasileirão 2016 - 16ª rodada

Vitória 2x3 Santos

Brasileirão 2014 - 38ª rodada

Vitória 0x1 Santos

Brasileirão 2014 - 19ª rodada

Santos 3x1 Vitória