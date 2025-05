Vitória sub-17 vence Jorge Wilstermann em torneio na Argentina

Equipe sub-17 do Vitória estreou com derrota para a Seleção do México - Foto: Divulgação

A equipe Sub-17 do Vitória conquistou seu primeiro triunfo na 4ª edição do AIFIT Canteras de América, torneio internacional de base disputado em Rosário, na Argentina. Nesta terça-feira, 20, os Leõezinhos venceram o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 1 a 0, no Centro de Treinamento do Newell’s Old Boys. O gol decisivo foi marcado pelo atacante Vinícius.

O resultado veio após uma estreia com revés diante da seleção do México, que venceu o Rubro-Negro de virada por 2 a 1. Com o resultado positivo na segunda rodada, o Vitória se mantém vivo na disputa por uma vaga na próxima fase da competição. O próximo compromisso da equipe será nesta quarta-feira, 21, contra o tradicional Peñarol, do Uruguai.

Elenco sub-17 do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Esta é a primeira vez que o Vitória participa do AIFIT Canteras de América, torneio que reúne 12 equipes de diferentes países da América do Sul, além de seleções nacionais. Além do Leão, os brasileiros Palmeiras e Grêmio também participam do evento, que segue até o dia 25 de maio.

O torneio ainda conta com clubes tradicionais como Alianza Lima (PER), Universidad Católica (CHI), Montevideo City Torque (URU), Puerto Cabello (VEN), e representantes nacionais do México e Venezuela.