Vitória disputa torneio internacional Sub-17 na Argentina

Elenco Sub-17 do Vitória estará em competição da categoria na Argentina - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A equipe Sub-17 do Vitória está na Argentina para representar o futebol brasileiro em mais uma competição internacional. O rubro-negro baiano participa da 4ª edição do AIFIT Canteras de América, torneio que reúne jovens talentos de toda a América do Sul e acontece entre os dias 19 e 25 de maio, na cidade de Rosário, província de Santa Fé.

Esta é a primeira vez que o Leão é convidado para disputar o torneio, que chama a atenção no cenário da divisão de base do continente.

A competição será disputada no Centro de Treinamento Jorge B. Griffa, estrutura pertencente ao Newell’s Old Boys, que também organiza o evento.

Ao todo, 12 equipes participam do torneio, entre elas três representantes brasileiros: Vitória, Palmeiras e Grêmio. O rubro-negro baiano integra uma lista de clubes tradicionais e seleções nacionais, como Peñarol e Montevideo City Torque (Uruguai), Alianza Lima (Peru), Universidad Católica (Chile), Jorge Wilstermann (Bolívia), Puerto Cabello (Venezuela), além das seleções do México e da Venezuela.

A competição será uma excelente oportunidade para os jovens atletas do Vitória ganharem experiência internacional, medindo forças com escolas de futebol distintas e reforçando o projeto de internacionalização das categorias de base do clube.