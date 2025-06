Sem Neymar! Veja a primeira convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima, e o sonho do hexacampeonato brasileiro volta a se acender, especialmente com a chegada de um novo - e muito desejado - técnico para a Seleção. Em sua apresentação nesta segunda-feira, 26, Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação. A surpresa ficou por conta da ausência de Neymar, que estava na pré-lista, mas ficou de fora da lista final

Recebido com um vídeo de boas-vindas gravado por estrelas do esporte brasileiro como Marta, Bernardinho, Adriele, Amandinha, Formiga, Bebeto, Kaká, Zico, Falcão e outros, o italiano começou a chamar os nomes do time que enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em 5 e 10 de junho, respectivamente.

Entre as principais novidades na lista, destaque para o retorno do volante Casemiro, atualmente no Manchester United, que disputou duas vezes a Copa do Mundo pela Amarelinha, e a volta do atacante Richarlison, do Tottenham.

Além disso, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, o zagueiro Alexsandro, do Lille, o meia Andrey Santos, do Strasbourg, são novidades na lista.

Confira a convocação de Ancelotti:

Goleiros

Alisson

Bento

Hugo Souza

Defensores

Alex Sandro

Lucas Beraldo

Carlos Augusto

Danilo

Léo Ortiz

Marquinhos

Vanderson

Wesley

Meio-campistas

Andreas Pereira

Andrey Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Ederson

Gerson

Atacantes