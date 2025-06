Ancelotti chega ao Brasil para se apresentar à Seleção

Novo treinador da Seleção Brasileira já tem dois compromissos nos próximos dias: jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai - Foto: Reprodução | Instagram

Ex-Real Madrid, e agora novo treinador da Seleção Brasileira, Carlos Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste domingo, para se apresentar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele será apresentado nesta segunda-feira, 26, e já fará sua primeira convocação, às 15h.

O voo em que estava o treinador italiano partiu de Madrid às 10h30 deste domingo e pousou no Aeroporto do Galeão, no Rio, por volta de 20h50.

Ancelotti já tem data para estrear à frente da Seleção, será no dia 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, às 20h. Cinco dias depois, ele encara outro desafio, às 21h45, contra o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo.

Despedida

Ancelotti deu adeus ao Real Madrid no último sábado, quando a equipe merengue venceu por 2 a 0 a Real Sociedad, pela última rodada do Espanhol. "Carletto", como era chamado pelos madridistas, foi homenageado por jogadores e torcedores do clube, e se emocionou em discurso de despedida no Santiago Bernabéu.

Pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou, desde 2021, duas Champions League, duas LaLiga, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.