Em duelo direto na parte baixa da tabela, Vitória perde para o Santos

Vitória foi derrotado pelo Santos em pleno Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em duelo direto na parte de baixo da tabela, o Vitória perdeu para o Santos pelo placar de 1 a 0 neste domingo, 25, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Guilherme, do time paulista.

Com o resultado, o Rubro-negro estaciona em nove pontos e ocupa agora a 17ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento. Também no Z-4, o Peixe sobe para oito pontos e está logo atrás na classificação, em 18º.

O próximo compromisso do Vitória pelo Brasileirão será contra o Corinthians, no próximo domingo, 1º de junho, pela 11ª rodada, na Neo Química Arena. Antes, no entanto, o Colossal decide sua vida na Copa Sul-Americana em duelo contra o Universidad Católica-EQU, na quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

PRIMEIRO TEMPO

O Vitória começou em cima logo nos minutos iniciais, mas a primeira grande chance da partida foi do Santos. Aos 15, Guilherme recebeu lançamento perfeito e saiu na cara de Lucas Arcanjo, mas finalizou mal e mandou por cima. Um gol perdido pelo atacante.

Apenas quatro minutos depois de ficar 'no quase', Guilherme se redimiu. O atacante recebeu cruzamento na medida de Souza e cabeceou no fundo do gol rubro-negro. 1 a 0 para o Peixe em pleno Barradão.

A resposta do Vitória veio aos 22. Osvaldo recebeu bom passe na quina da área, pela esquerda, e mandou uma bomba. O goleiro Gabriel Brazão espalmou e a bola sobrou para Kayzer, que desperdiçou boa chance com o gol já vazio.

Um minuto depois, de novo Renato Kayzer! O camisa 79 acertou ótimo chute de longa distância e fez Brazão espalmar mais uma bola.

O Vitória pressionou em busca do empate, mas pouco criou até o fim da primeira etapa. O Leão tentou principalmente ataques pelos lados e chutes de fora, mas sem tanto perigo para Brazão.

Gustavo Mosquito em disputa com o goleiro Gabriel Brazão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

SEGUNDO TEMPO

A primeira boa jogada do Vitória no segundo tempo veio com Osvaldo, aos 9 minutos. O atacante desceu pela esquerda e mandou bola na área, que chegou a ser desviada por Renato Kayzer. O goleiro Gabriel Brazão saiu do gol e tirou de soco.

Santos mandou na trave aos 20 minutos! Após sobra na entrada da área, Rollheiser soltou uma bomba e acertou o poste esquerdo de Lucas Arcanjo. O goleiro rubro-negro já estava batido e apenas torceu.

Aos 26, Matheuzinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. A defesa santista não afastou bem e a bola ficou para Léo Pereira, que mandou um chute forte de esquerda. O goleiro Brazão, novamente, conseguiu defender.

Quase o empate do Vitória aos 37! Jamerson cobrou falta pela intermediária direto na área. Lucas Halter desviou de cabeça e quase tirou de Brazão, mas o goleiro santista conseguiu grande defesa no reflexo.

Por pouco não saiu um golaço de Neymar aos 47! O craque entrou no segundo tempo e teve oportunidade em cobrança de falta. No entanto, a batida forte parou em boa defesa de Lucas Arcanjo.

E ficou só nisso mesmo. 1 a 0 para o Santos e o Vitória de volta à zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0 x 1 Santos

Campeonato Brasileiro - 10ª rodada

Local: Estádio Manoel Barradas, o Barradão

Data: 25/5/2025

Horário: 18h30

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Premiere

Gols: Guilherme aos 18' do 1º tempo

Cartões amarelos: Luan Peres (Santos) / Matheuzinho, Ricardo Ryller, Baralhas (Vitória)

Vitória: Lucas Arcanjo; Baralhas (Janderson), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Léo Pereira), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Lucas Braga), Osvaldo (Erick) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.

Santos: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser (Bontempo); Barreal (Neymar), Guilherme (Thaciano) e Deivid Washington (Meirelles). Técnico: Cleber Xavier.