Vitória x Santos: Barradão lotado com a presença do craque Neymar

Torcida rubro-negra vai lotar o Barradão para a partida contra o Santos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Hoje é dia de Vitória. O Leão da Barra encara o Santos neste domingo, 25, às 18h30, no Barradão, em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo a última parcial divulgada pelo clube, a torcida colossal vai lotar o santuário rubro-negro diante do Peixe.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, mais de 27 mil torcedores estão confirmados através de check-ins e na compra de ingressos avulsos para acompanhar a partida no Barradão.

Efeito Neymar é mais um ingrediente a mais para o confronto

Além da paixão da torcida rubro-negra, outro fenômeno impulsionou a lotação do Manoel Barradas. O atacante Neymar viajou com a delegação santista e deverá ser opção no banco de reservas. Recuperado de lesão na coxa esquerda, ele atuou por mais de 30 minutos na eliminação da Copa do Brasil contra o CRB, em Maceió, e sua aparição no time titular é improvável.

Já que não apresenta as condições físicas ideais, a tendência é que o astro entre em campo no segundo tempo. A comissão técnica do Santos fez um monitoramento da situação física e técnica de Neymar e sua utilização depende do seu desempenho no único treinamento dele em Salvador, que foi realizado no Metropolitano de Pituaçu.

Times desfalcados

O Vitória não contará com Pepê suspenso e Cáceres lesionado. Em compensação, Matheuzinho cumpriu suspensão e retorna ao time. Thiago Carpini deve escalar o Leão da Barra com Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Renato Kayzer.

Sem Neymar entre os onze iniciais e com uma série de desfalques, a tendência é que o técnico Cléber Xavier escale o Peixão com Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento

O confronto diante do Alvinegro Praiano é considerado direto na luta para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Primeiro time fora do Z-4, o Vitória ocupa a 16ª colocação, com nove pontos somados, enquanto o Santos é o penúltimo, com apenas cinco, em nove rodadas disputadas.