Adversário do Vitória, Santos não vence como visitante há três meses

Santos vive seca de três meses sem vitórias como visitante em 2025 - Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Vitória terá um confronto importante contra o Santos, neste domingo, 25, às 18h30, no Barradão, válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O Peixe, que não vive um bom momento na temporada, tem um tabu incômodo para o jogo em Salvador. O time paulista não vence como visitante há quase três meses.

O último triunfo aconteceu no dia 23 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. O Santos venceu o Inter de Limeira por 3 x 0, com dois gols de Tiquinho Soares e um de Neymar, que brilhou em campo guardando um gol olímpico e sendo responsável por duas assistências.

Longe da Vila Belmiro o Peixão se mostra frágil

Mas a partir de então, o time acumulou uma sequência de seis derrotas e um empate como visitante, incluindo jogos do Estadual, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Nem mesmo a troca de comando técnico fez o alvinegro praiano reagir, agora no comando de Cleber Xavier, que era auxiliar de Tite.

Retornos e desfalques importantes dos dois lados

Thiago Carpini terá a volta de Matheuzinho, que cumpriu suspensão no Ba-Vi. Além dele, o volante Willian Oliveira e os atacantes Fabri e Bruno Xavier se recuperaram de lesão e podem se tornar opções. Em compensação, o lateral-direito Raul Cáceres segue como dúvida por conta da lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O técnico Cléber Xavier tem ausências pesadas no elenco. O atacante Soteldo está fora com lesão muscular, assim como os meio-campistas João Schmidt e Diego Pituca. O lateral-esquerdo Escobar e o zagueiro Zé Ivaldo estão suspensos, enquanto o zagueiro Gil foi liberado por problemas pessoais. Em contrapartida, o time terá como opções os atacantes Guilherme e Neymar.

O confronto diante do Alvinegro Praiano é considerado direto na luta para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Primeiro time fora do Z-4, o Vitória ocupa a 16ª colocação, com nove pontos somados, enquanto o Santos é o penúltimo, com apenas cinco, em nove rodadas disputadas.