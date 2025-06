Neymar deixa futuro em aberto no Santos após queda na Copa do Brasil

Neymar não confirma se irá renovar contrato com o Santos - Foto: Raul Baretta / Santos FC

Eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis pelo CRB, o Santos pode ter perdido mais que a classificação. Após o jogo, Neymar não garantiu permanência no clube além do contrato atual, que vai até 30 de junho.

"Não sei", se limitou a responder o camisa 10 em entrevista ao Prime Video

O Peixe empatou por 0 a 0 no tempo normal, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e caiu nas cobranças de pênalti.

Neymar entrou no segundo tempo e participou da reta final da partida, voltando de lesão após cinco semanas fora. Ele criou uma oportunidade, onde o goleiro Matheus Albino fez grande defesa.

"Eu sei que, comigo em campo, as coisas são diferentes. Mas não pode depender só de mim. Precisamos de todos para sair dessa situação", complementou o atacante.

Sem a Copa do Brasil, o clube deixa de embolsar R$ 3,6 milhões e concentra esforços no Brasileirão. O time enfrenta o Vitória, neste domingo, 25, às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada do certame nacional.

O confronto em Salvador é considerado direto na luta para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Primeiro time fora do Z-4, o Vitória ocupa a 16ª colocação, com nove pontos somados, enquanto o Santos é o penúltimo, com apenas cinco, em nove rodadas disputadas.