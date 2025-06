Com improvisação, Vitória está escalado para a partida contra o Santos

Thiago Carpini durante o treino desta quinta - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vitória e Santos se enfrentam às 18h30 deste domingo, 25, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes já estão escaladas para o confronto no Barradão.

A principal novidade promovida por Thiago Carpini está na lateral-direita. Apesar de ter relacionado Claudinho, o técnico rubro-negro optou por Gabriel Baralhas na posição.

O Leão da Barra, do técnico Thiago Carpini, vai a campo com Lucas Arcanjo; Baralhas, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Renato Kayzer.

| Foto: Divulgação/ECV

O Peixe, do treinador Cleber Xavier, vai para o jogo com: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington. Relacionado, Neymar começa no banco de reservas.