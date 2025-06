Vitória bate Palmeiras e conquista título internacional inédito

Pela primeira vez, o Leão da Barra disputou o Torneio Canteras de América, que chegou a sua quarta edição - Foto: Divulgação/Victor Ferreira/ECV

A equipe Sub-17 do Vitória derrotou o Palmeiras por 1 a 0, neste sábado, 24, na final da Série Prata do AIFIT Canteras de América, na cidade de Rosário, na Argentina. O gol rubro-negro foi marcado pelo meia-atacante Hiago.

O Leãozinho enfrentou a Seleção do México, o boliviano Jorge Wilstermann e o uruguaio Peñarol, antes de superar o Palmeiras na decisão, que participou do torneio pelo segundo ano consecutivo.

Pela primeira vez, o Leão da Barra disputou o Torneio Canteras de América, que chegou a sua quarta edição. A competição foi realizada no Centro de Treinamento Jorge B. Griffa, do Newell's Old Boys, disputada por 12 equipes de diferentes países da América do Sul, além de seleções nacionais.

Campanha do Leãozinho na AIFIT Canteras de América

Vitória 1 x 2 Seleção do México

Vitória 1 x 0 Jorge Wilstermann

Vitória 0 x 1 Peñarol

Vitória 1 x 0 Peñarol - semifinal

Vitória 1 x 0 Palmeiras - final

Rivalidade?

A rivalidade entre Palmeiras e Vitória não é considerada uma das mais tradicionais do futebol brasileiro, mas ganhou destaque em momentos específicos, especialmente durante os anos 1990 e início dos anos 2000, quando os dois clubes se enfrentaram em partidas decisivas e equilibradas, como nas fases eliminatórias do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Apesar da diferença de tradição e conquistas, com o Palmeiras sendo um dos clubes mais vitoriosos do país e o Vitória se destacando regionalmente, os confrontos entre eles costumam ser intensos e marcados por jogos disputados, refletindo o orgulho de suas torcidas e a busca constante por afirmação no cenário nacional.

Final de 93

Em 1993, a final do Campeonato Brasileiro foi disputada entre Palmeiras e Vitória, e marcou um momento histórico para o futebol brasileiro, especialmente para o Palmeiras. O confronto aconteceu em dois jogos.

O primeiro foi realizado no dia 12 de dezembro, no Barradão, onde o Palmeiras venceu o Vitória por 1 a 0, com gol de Edílson. O segundo jogo, decisivo, ocorreu em 19 de dezembro, no Morumbi, em São Paulo: o Palmeiras venceu o Vitória por 2 a 0, com gols de Zinho e Evair.

Esse título foi extremamente simbólico, pois marcou o fim de um jejum de 17 anos sem títulos nacionais para o Palmeiras. Foi também o início da chamada "Era Parmalat", período em que o clube teve forte investimento da empresa italiana, montando um dos elencos mais fortes do país. Para o Vitória, apesar da derrota, a chegada à final foi histórica, representando o auge de uma geração talentosa e consolidando o clube como uma força emergente no futebol nacional naquela década.