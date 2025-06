Após deixar o Vitória, Thiaguinho é anunciado por clube da Série B

Thiaguinho, ex-jogador do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Após rescindir contrato com o Vitória em comum acordo, o meio-campista Thiaguinho foi anunciado, na tarde desta sexta-feira, 24, como novo jogador do Operário, do Paraná, poucos minutos após sua saída ser oficializada pelo Rubro-Negro, clube em que tinha vínculo até o final da temporada.

O meio-campista realizou exames médicos, assinou contrato até novembro de 2026 com o Fantasma e disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube paranaense nesta temporada.

Jogador de confiança do técnico Thiago Carpini, atualmente no Vitória, enquanto os dois defendiam o Juventude, Thiaguinho pouco atuou com a camisa rubro-negra e esteve em campo em apenas seis partidas, com um gol marcado.

Com passagens por Corinthians, Nacional-SP, Inter de Limeira, CRB, Santo André, Juventude e Botafogo-SP, o meio-campista jogou pela última vez no dia 26 de março, no empate em 1 a 1 entre Vitória x Moto Club, pela Copa do Nordeste.