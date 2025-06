Adeus! Vitória anuncia rescisão contratual com o meia Thiaguinho

Thiaguinho, ex-jogador do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O meia Thiaguinho não é mais jogador do Vitória. Na tarde desta sexta-feira, 23, o Rubro-Negro anunciou a saída do meio-campista, que tinha vínculo até o final da temporada, após uma rescisão contratual em comum acordo.

Uma das primeiras contratações do clube baiano em 2025, o jogador de 28 anos chegou após já ter trabalhado com o técnico Thiago Carpini enquanto os dois defendiam o Juventude, em 2024. No Vitória, entretanto, o atleta foi pouco utilizado e atuou em apenas seis partidas, pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

Thiaguinho esteve em campo pelo Vitória na última vez no dia 26 de março, no empate em 1 a 1 contra o Moto Club, do Maranhão, pelo Nordestão. Vale mencionar que o jogador chegou a balançar as redes com a camisa rubro-negra, diante do Atlético de Alagoinhas, no triunfo pro 3 a 0 pela semifinal do Baianão.