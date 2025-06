Denúncia prescreve e Carpini fica livre de punição do STJD; saiba mais

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Thiago Carpini poderá ficar a beira do campo na partida entre Vitória e Santos. A decisão veio após audiência realizada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira (23). O Leão da Barra confirmou ao Portal A TARDE que o técnico nem sequer foi julgado, pois a denúncia apresentada pela 3ª Comissão Disciplinar prescreveu.

De acordo com o STJD, o prazo legal para apresentação da denúncia era de 30 dias, o que foi encerrado no 5 de maio. Como o caso só foi formalizado justamente no dia 6, isso resultou na prescrição e arquivamento do processo contra Carpini.

Carpini havia sido enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para condutas contrárias à disciplina e ética desportiva, com pena de uma até seis partidas de suspensão.

A denúncia ocorreu após o comandante ser expulso por chutar uma bola na comemoração do gol rubro-negro na derrota para o Flamengo, no dia 6 de abril, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Com Thiago Carpini, o Vitória encara o Santos neste domingo, 25, às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.