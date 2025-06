Vitória tenta 'exorcizar' o Santos após vice na Copa do Brasil e rebaixamento

Arouca e Ramon Menezes durante a final da Copa do Brasil de 2010 - Foto: Reprodução/YouTube

Em duelo da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Vitória reencontra um velho algoz neste domingo, 25: o Santos. o Leão já foi derrotado pelo Peixe em dois momentos importantes, a final da Copa do Brasil de 2010, e na última rodada da Série A de 2014, que culminou no seu rebaixamento.

Vingança é um prato que se come frio, já dizia o ditado popular. O reencontro com o Santos após sete anos tem um gosto diferente para o Vitória, que ainda mira um acerto de contas. O Alvinegro Praiano chega em Salvador fragilizado como nunca antes após ser eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, ficar sem vencer fora de casa há quase três meses e ainda ocupando a vice-lanterna do Brasileirão.

Quando se fala em Santos, logo vem na cabeça da torcida rubro-negra as temporadas de 2010, quando o Vitória ficou por um triz de conquistar a Copa do Brasil em cima do Peixe, e 2014, quando o Alvinegro não poupou o Leão da Barra na última rodada do Campeonato Brasileiro e contribuiu diretamente com o rebaixamento do clube baiano.

Thiago Ribeiro marcou o gol da derrota do Vitória para o Santos em 2014, quando o Leão acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro | Foto: Felipe Oliveira/EC Vitória

Além de poder novamente enfrentar o Santos, o Vitória ainda vai reencontrar Neymar, grande jogador do Peixe na campanha de 2010 e um dos principais nomes do futebol europeu nos últimos anos. Em quatro partidas disputadas contra o craque, o Leão da Barra venceu somente a que sagrou o time paulista campeão da Copa do Brasil.

Vitória venceu o Santos de Neymar por 2 a 1 na partida de volta das finais da Copa do Brasil de 2010, mas o título ficou com o Peixe | Foto: Felipe Oliveira/EC Vitória

Vitória x Santos com Neymar na história

Santos 0x0 Vitória - Campeonato Brasileiro 2009

Santos 2x0 Vitória - Copa do Brasil 2010 (1 gol)

Vitória 2x1 Santos - Copa do Brasil 2010 (1 assistência)

Santos 1x1 Vitória - Campeonato Brasileiro 2010 (1 gol)

Hora de exorcizar

Após a derrota na final há 15 anos atrás, o Vitória voltou a enfrentar o Santos em 12 oportunidades. Foram oito derrotas, dois empates e duas vitórias, um histórico que o Leão da Barra quer reverter. Naquela mesma temporada de 2010, o time baiano conseguiu 'dar um troco' ao aplicar 4 a 2 no Barradão.

Após perder a final da Copa do Brasil de 2010, Vitória bateu o Santos por 4 a 2 no Brasileirão | Foto: Reprodução

Três anos depois, o histórico time do Vitória de 2013 foi responsável por novamente bater a equipe paulista. Um 2 a 0 com autoridade que marcou a última vez que o Leão rugiu para o Peixe, mas já fazem 12 anos. Inspirado nesses dois resultados, chegou a hora de 'exorcizar' de vez esse fantasma chamado Santos?

Dinei comemora gol do Vitória sobre o Santos em 2013 | Foto: Felipe Oliveira/EC Vitória

Briga na parte de baixo da tabela

Além do retrospecto de temporadas anteriores, o Vitória se motiva pela chance de se afastar da parte de baixo da tabela e complicar a vida do Santos. Quatro pontos e três colocações separam as equipes na classificação do Campeonato Brasileiro, 16º e 19º respectivamente.

Um pouco melhor nestas 10 rodadas, o Leão da Barra somou 9 pontos. O Peixe, por outro lado, vive situação mais complicada e acumula apenas 5. Vencer a partida pode significar empurrar um concorrente direto para mais embaixo e respirar de vez na competição.

Para conseguir isso, o Vitória busca enfim 'exorcizar' o Santos neste domingo, às 18h30, com grande apoio de sua torcida. O Colossal deve ter casa cheia no Barradão.